CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Publicis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Publicis-Aktien gewesen.

Am 12.11.2015 wurde die Publicis-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Publicis-Papier bei 47,33 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,113 Publicis-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 181,34 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 11.11.2025 auf 85,82 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 81,34 Prozent gleich.

Insgesamt war Publicis zuletzt 21,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at