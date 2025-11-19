CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Veolia Environnement-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Veolia Environnement-Aktie letztlich bei 24,82 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,029 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,61 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 115,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 20,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

