Veolia Environnement Aktie

Veolia Environnement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Veolia Environnement-Investment? 29.10.2025 10:04:44

CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veolia Environnement-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Anteile betrug an diesem Tag 15,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,544 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 29,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,64 Prozent.

Am Markt war Veolia Environnement jüngst 21,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Veolia Environnement S.A.mehr Nachrichten