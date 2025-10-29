Veolia Environnement Aktie
CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Anteile betrug an diesem Tag 15,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,544 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 29,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,64 Prozent.
Am Markt war Veolia Environnement jüngst 21,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
