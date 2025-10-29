CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Veolia Environnement-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Der Schlusskurs der Veolia Environnement-Anteile betrug an diesem Tag 15,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,544 Veolia Environnement-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 29,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,64 Prozent.

Am Markt war Veolia Environnement jüngst 21,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

