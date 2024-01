CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Orange-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,17 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,838 Orange-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2024 auf 10,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,59 EUR wert. Mit einer Performance von +3,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Orange zuletzt 28,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at