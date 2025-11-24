CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 62,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,985 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 429,03 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 21.11.2025 auf 89,40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at