Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Performance im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Unibail-Rodamco-Aktie bei 62,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,985 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 429,03 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 21.11.2025 auf 89,40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,90 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamcomehr Nachrichten
Analysen zu Unibail-Rodamcomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|88,86
|-0,56%