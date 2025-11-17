Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Anlage unter der Lupe
|
17.11.2025 10:03:54
CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 52,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 1,919 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 174,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,04 EUR belief. Mit einer Performance von +74,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 13,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!