CAC 40-Titel Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 52,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hat, hat nun 1,919 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 174,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,04 EUR belief. Mit einer Performance von +74,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 13,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

