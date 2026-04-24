Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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24.04.2026 16:48:24
Cadence Design Systems Targets Faster Chip Design Cycles To Keep Pace With AI
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