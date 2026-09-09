Caleres Inc. Reports Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Caleres Inc. (CAL) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $58.64 million, or $1.71 per share. This compares with $6.71 million, or $0.20 per share, last year.

Excluding items, Caleres Inc. reported adjusted earnings of $16.05 million or $0.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.6% to $695.45 million from $658.52 million last year.

Caleres Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.64 Mln. vs. $6.71 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $0.20 last year. -Revenue: $695.45 Mln vs. $658.52 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.62 To $ 0.70 Full year EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.65