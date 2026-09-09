Brown Shoe Company Aktie
WKN DE: A14T37 / ISIN: US1295001044
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09.09.2026 12:56:46
Caleres Inc. Reports Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Caleres Inc. (CAL) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $58.64 million, or $1.71 per share. This compares with $6.71 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Caleres Inc. reported adjusted earnings of $16.05 million or $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $695.45 million from $658.52 million last year.
Caleres Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.64 Mln. vs. $6.71 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $0.20 last year. -Revenue: $695.45 Mln vs. $658.52 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.62 To $ 0.70 Full year EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.65
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