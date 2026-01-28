Southern California Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P4W3 / ISIN: US84252A1060
|
28.01.2026 14:25:45
California BanCorp Q4 Profit Dips
(RTTNews) - California BanCorp (BCAL) on Wednesday reported net income of $16.42 million or $0.50 per share for the fourth quarter, down slightly from $16.77 million or $0.51 per share, a year earlier.
Net interest income fell to $42.91 million from $44.54 million in the same quarter of 2024.
The company recorded a reversal of provision for credit losses of $4.4 million, up from $3.84 million last year.
California Bancorp shares closed at $18.43 on Tuesday, down 0.16%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern California Bancorp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Southern California Bancorp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southern California Bancorp Registered Shs
|18,00
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.