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05.08.2026 06:31:29
CAMBUCI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CAMBUCI hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
CAMBUCI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 94,1 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,7 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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