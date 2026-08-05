CAMBUCI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CAMBUCI hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

CAMBUCI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 94,1 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,7 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at