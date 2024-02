Camping-Branche sieht Zuwachs bei Reisemobilen - Messe eröffnet

ESSEN (dpa-AFX) - Reisemobile sind bei Campern immer beliebter, während das Interesse an Caravans zum Anhängen an das Auto weiter zurückgeht. Im bisherigen Saisonverlauf von September 2023 bis zum Januar dieses Jahres sind die Reisemobil-Zulassungen mit knapp 19 300 neuen Fahrzeugen um neun Prozent gestiegen, während sie bei Caravans mit knapp 5800 Fahrzeugen um 6,4 Prozent zurückgingen, wie der Caravaning Verband (VICD) am Mittwoch in Essen mitteilte.

Dort wurde die Messe Reise + Camping 2024 eröffnet, zu der mehrere Zehntausend Besucher erwartet werden. Im vergangenen Jahr waren zu der Messe und einer angeschlossenen Fahrradmesse, die einen Tag später beginnt, insgesamt 85 000 Menschen gekommen. Die Messe dauert bis zum 3. März.

Rund 800 Aussteller aus 15 Ländern zeigen nach Angaben der Veranstalter bei der Campingmesse Fahrzeuge und Zubehör aller Art. Einen Schwerpunkt bilde das sogenannte Vanlife - Angebote und Produkte für individuell ausgebaute Camper, in denen Menschen nicht nur wenige Wochen Urlaub machen, sondern längere Zeit durch die Welt reisen und auch arbeiten - etwa mit Dokumentationen ihrer Erlebnisse in den sozialen Medien.

Die Spanne der Messe-Angebote reicht vom Luxus-Reisemobil auf Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Basis für knapp 540 000 Euro bis zum Autodachzelt zur schnellen Montage auf den Dachgepäckträger des Pkw für 3980 Euro. Ein besonderes Produkt bietet ein hessischer Hersteller: Ein heizbares Sitzkissen mit Powerbank für drei bis fünf Stunden, das sich auf eine leere Bierkiste montieren lässt und daraus einen Campingstuhl mit gewärmter Rückenlehne macht - Messepreis 110 Euro./rs/DP/mis