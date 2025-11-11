EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG: Vorstand der Knaus Tabbert AG passt Produktionsplan 2025 an und veröffentlicht Quartalszahlen

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognose/Marktbericht

Knaus Tabbert AG: Vorstand der Knaus Tabbert AG passt Produktionsplan 2025 an und veröffentlicht Quartalszahlen



11.11.2025 / 16:33 CET/CEST

Anpassung des Produktionsplans

Aufgrund kurzfristig angekündigter Lieferverschiebungen eines wesentlichen Chassis-Lieferanten passt das Unternehmen seinen Produktionsplan bis Ende des Jahres 2025 an. Das beinhaltet mögliche Produktionsaussetzungen sowie -verschiebungen in das Jahr 2026. Momentan prüft der Vorstand die finanziellen Auswirkungen dieser Anpassungen auf das Ergebnis und erwartet auf Basis der aktuellen Annahmen eine Entwicklung der erwarteten bereinigten EBITDA-Marge* am unteren Ende der zuletzt kommunizierten Bandbreite. Im Geschäftsjahr 2025 wird weiterhin mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro (EUR 1.000 Mio.) gerechnet.

Quartalszahlen Q3 2025

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die Knaus Tabbert AG einen Konzernumsatz von 761,5 Mio.EUR (Vorjahr: 897,2 Mio.EUR), bedingt durch Produktionsunterbrechungen und geringere Auslieferungsmengen. Das bereinigte EBITDA* lag bei 19,8 Mio.EUR (Vorjahr: 42,9 Mio.EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge* lag bei 2,6% und spiegelt die anhaltenden Herausforderungen im Markt wider.

Fokussierung auf Wettbewerbsfähigkeit in herausforderndem Umfeld

Knaus Tabbert wird die bereits begonnenen gezielten Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fortsetzen. Im Fokus steht die Reduzierung der Bestände, eine weitere Optimierung des Produktportfolios sowie eine Anpassung der Kostenstrukturen.

