ZOOM Aktie

ZOOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.06.2026 18:00:00

Can the Zoom Dip Get Even Worse?

Zoom Communications (NASDAQ: ZM) dropped by more than 20% over the past month. The pandemic bubble popped for the video conferencing company in 2021, and it looks like the stock will never reclaim those levels. The current drop doesn't seem to be over. Here's why investors shouldn't buy Zoom on the dip.A 12.7 P/E ratio looks attractive on the surface. Zoom commanded a P/E ratio in the 20s for most of 2025, but growth rates have also shrunk over the years. Zoom's revenue has a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 12.9%, but only a 3.5% CAGR over the past three years. Revenue growth rates have steadily dropped since the pandemic, when Zoom was necessary for day-to-day communication. Zoom isn't going to get the catalyst of global lockdowns again, so it's easy to interpret its pandemic success as a one-off event.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZOOM CORP Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu ZOOM CORP Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZOOM CORP Registered Shs 634,00 -0,47% ZOOM CORP Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen