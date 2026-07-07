Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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07.07.2026 21:35:34
Canopy Growth: Is Another Reverse Stock Split Inevitable?
Investors often get excited about stock splits. They bring a stock down to a lower price, which can lead to more trading and potentially a rally. A reverse stock split, however, can have the opposite effect. A company normally deploys this when its share price has fallen so low that it needs to consolidate shares to get it back above $1, to ensure it satisfies the stock exchange's requirements.Canopy Growth (NASDAQ: CGC) is no stranger to reverse stock splits, having done one a few years ago. Now, however, with its share price declining sharply and back below the $1 mark, the inevitable question looms: Is another reverse stock split on the horizon for the cannabis company?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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