Canopy Growth-Aktie tiefrot: Chef verlässt Canopy - CFO mit großen Insiderverkäufen

• Canopy-CFO verkauft Tausende Aktien• CEO hat Ruhestand angekündigt• Canopy-Aktie setzt Verlustserie fort

Canopy-CFO verkauft erheblichen Anteil an Aktien

Wie aus einem SEC-Formular hervorgeht, hat Canopy Growth-CFO Judy Eun Joo Hong am 22. August 50.188 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 8,35 US-Dollar je Anteilsschein veräußert. Damit trennte sich Hong von Papieren im Wert von insgesamt 419.069 US-Dollar.

Die Aktien, die Hong verkauft hat, wurden ursprünglich am 22. August 2023 als Restricted Stock Units (RSUs) zugeteilt, heißt es im SEC-Formular. Der Verkauf war teilweise notwendig, um Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung dieser RSUs zu erfüllen. Nach der Transaktion besitzt Hong noch 187.037 Aktien von Canopy Growth Corp und hält somit weiterhin einen bedeutenden Anteil am Unternehmen.

Für Investoren sind solche Insider-Transaktionen häufig interessant, wie Investing.com berichtet, da sie Hinweise auf die Einschätzungen der Führungskräfte bezüglich der Unternehmensleistung und -aussichten geben können. Der Verkauf durch den CFO von Canopy Growth ist besonders bedeutsam, da es sich um eine große Menge an Aktien und eine wesentliche Transaktion innerhalb des Führungskreises handelt. Häufig sind solche jedoch Teil der normalen Vergütungs- und Finanzplanung von Führungskräften. Sie müssen allerdings offengelegt werden, um die Transparenz für Investoren und den Markt zu gewährleisten.

Canopy-CEO geht in Ruhestand

Zudem muss sich das kanadische Unternehmen auch von seinem CEO David Klein verabschieden. Entsprechend einer aktuellen Pressemitteilung soll der derzeitige Geschäftsführer zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2025 endet, in den Ruhestand gehen. Bis zu diesem Datum oder bis ein Nachfolger benannt wird, werde Klein weiterhin seine Position als CEO und Mitglied des Board of Directors (Board) von Canopy Growth ausüben. Sein Ziel sei es, die strategischen Ziele des Unternehmens, einschließlich der Rentabilität, voranzutreiben und einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung.

Der Vorstand plane derzeit, eine international renommierte Personalberatung zu engagieren, um einen gründlichen Auswahlprozess für den CEO zu starten. Ziel sei es, einen Kandidaten zu finden, der die ideale Kombination aus Fähigkeiten, Erfahrung und Expertise mitbringt, um das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen.

"In den letzten vier Jahren haben wir Canopy Growth in eine fokussierte, asset-light und finanziell disziplinierte Organisation verwandelt, die für nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt ist. Es war mir eine Ehre, Canopy Growth durch dieses entscheidende Kapitel unserer Entwicklung zu führen, und ich bin allen unseren Teammitgliedern für ihren Einsatz und unseren Aktionären für ihre Unterstützung zutiefst dankbar", so David Klein, CEO von Canopy Growth. "Mit Blick auf die nächsten sechs Monate und darüber hinaus konzentriere ich mich weiterhin darauf, Canopy Growth zur Rentabilität zu führen und gleichzeitig die reibungslose Einarbeitung eines neuen CEOs zu unterstützen, der das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase führen wird. Meine Erfahrung bei Canopy Growth hat meinen Glauben an die lebensverbessernde Wirkung von Cannabis nur noch verstärkt, und ich bin zuversichtlich, dass unser Unternehmen und unser Team diese Vision weiterhin in die Tat umsetzen können."

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie unter Druck

Die Canopy Growth-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel schwächer. Im vorbörslichen Handel verlieren die Anteilsscheine zeitweise 5,19 Prozent auf 5,85 US-Dollar.

Damit setzt sich die jüngste Verlustserie der Aktie fort. In den vergangenen drei Monaten fiel der Kurs des Papiers um rund 27 Prozent. Seit Jahresanfang notiert die Aktie jedoch noch mit einem Plus von etwa 20 Prozent.

