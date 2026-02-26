CareDx: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CareDx stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CareDx ein EPS von 1,51 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 108,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,400 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 379,81 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CareDx 333,79 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at