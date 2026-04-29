Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
|
29.04.2026 14:10:54
Carpenter Technology Corp. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $139.6 million, or $2.77 per share. This compares with $95.4 million, or $1.88 per share, last year.
Excluding items, Carpenter Technology Corp. reported adjusted earnings of $139.6 million or $2.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $811.5 million from $727.0 million last year.
Carpenter Technology Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $139.6 Mln. vs. $95.4 Mln. last year. -EPS: $2.77 vs. $1.88 last year. -Revenue: $811.5 Mln vs. $727.0 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carpenter Technology Corp.
|
28.04.26
|Ausblick: Carpenter Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Carpenter Technology legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Carpenter Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Carpenter Technology Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carpenter Technology Corp.
|357,10
|-4,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.