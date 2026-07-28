Free2Move Aktie
ISIN: SE0001907783
|
28.07.2026 18:36:00
Carsharing: Stellantis verkauft Free2move
Carsharing gehört für Stellantis nicht mehr zum Kerngeschäft. Der Autokonzern verkauft seine Tochter Free2move an einen Finanzinvestor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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