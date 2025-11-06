Stellantis Aktie
|8,70EUR
|-0,16EUR
|-1,82%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung:
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,58%
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,82%
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
