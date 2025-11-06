Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

06.11.2025 18:25:42

Stellantis Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
8,88 € 		Abst. Kursziel*:
-15,58%
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
8,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,82%
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

