FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern habe seine Ziele und die Strategie für 2030 vorgestellt sowie eine Finanzprognose für 2028 vorgelegt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Strategie hänge aber stark davon ab, dass das Wachstum tatsächlich eintritt, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die in Nordamerika und Europa erheblich zur Ergebnisverbesserung beitragen müssten./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET



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