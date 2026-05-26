Stellantis Aktie

6,66EUR -0,04EUR -0,63%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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26.05.2026 09:08:32

Stellantis Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern habe seine Ziele und die Strategie für 2030 vorgestellt sowie eine Finanzprognose für 2028 vorgelegt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Strategie hänge aber stark davon ab, dass das Wachstum tatsächlich eintritt, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die in Nordamerika und Europa erheblich zur Ergebnisverbesserung beitragen müssten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Hold
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,66 € 		Abst. Kursziel*:
5,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,17%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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