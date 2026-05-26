Stellantis Aktie
|6,66EUR
|-0,04EUR
|-0,63%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern habe seine Ziele und die Strategie für 2030 vorgestellt sowie eine Finanzprognose für 2028 vorgelegt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Strategie hänge aber stark davon ab, dass das Wachstum tatsächlich eintritt, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die in Nordamerika und Europa erheblich zur Ergebnisverbesserung beitragen müssten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,66 €
|
Abst. Kursziel*:
5,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,17%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
25.05.26
|Börse Paris: CAC 40 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.05.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
25.05.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
25.05.26
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.05.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|Stellantis-Aktie gefragt: Citroën bringt Ente als E-Auto zurück (dpa-AFX)
|
22.05.26
|Euronext-Handel: CAC 40 notiert im Plus (finanzen.at)