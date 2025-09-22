Stellantis Aktie
|8,24EUR
|-0,17EUR
|-2,07%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
