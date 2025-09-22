Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Stellantis Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 , nachdem Stellantis zuletzt deutliche Wettbewerbsnachteile erlitten habe, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Unternehmenschef setze auf eine verstärkte Rückkehr von Verbrennern in den USA. Volkert sieht aber auch deutlichen Restrukturierungsbedarf in Europa./niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
8,28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
8,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

