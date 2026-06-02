HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe sich auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Romain Gourvil am Montag in seiner Nachbetrachtung der Veranstaltung. Über Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen werde eine Erholung der Barmittel angepeilt./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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