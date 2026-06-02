Stellantis Aktie

6,73EUR 0,03EUR 0,37%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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02.06.2026 07:25:30

Stellantis Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe sich auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Romain Gourvil am Montag in seiner Nachbetrachtung der Veranstaltung. Über Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen werde eine Erholung der Barmittel angepeilt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,72 € 		Abst. Kursziel*:
16,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,88%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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