Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
13.10.2025 02:57:27
Caterpillar To Acquire RPMGlobal
(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) announced that it agreed to acquire RPMGlobal Holdings Limited (RUL.AX), an Australian-based software company.
The agreement requires approval by RPMGlobal shareholders and various regulatory authorities and is subject to other customary closing conditions. The transaction is expected to close in the first quarter of 2026.
Headquartered in Brisbane, Australia, RPMGlobal is a provider of mining software solutions with a legacy dating back to 1977.
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|441,50
|2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.