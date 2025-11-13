Cavendish Hydrogen Aktie
WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535
|Zahlen veröffentlicht
|
13.11.2025 07:08:00
Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL ASA-Tochter enttäuscht mit Umsatzrückgang und höherem Verlust
Für Cavendish Hydrogen endete das jüngste Jahresviertel einmal mehr mit Verlusten. So belief sich das EPS der NEL-Tochter im Berichtszeitraum auf -0,17 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie erlitten hatte. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,15 Euro erwartet.
Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das dritte Quartal 2025 auf 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 5,7 Millionen Euro umgesetzt, Experten hatten im Vorfeld einen leichten Umsatzanstieg auf 6,0 Millionen Euro prognostiziert.
Anleger warten nun gespannt auf die Reaktion der Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: NEL ASA
Nachrichten zu Cavendish Hydrogenmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Cavendish Hydrogen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Cavendish Hydrogenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cavendish Hydrogen
|0,72
|0,14%