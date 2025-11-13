Cavendish Hydrogen Aktie

WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535

Zahlen veröffentlicht 13.11.2025 07:08:00

Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL ASA-Tochter enttäuscht mit Umsatzrückgang und höherem Verlust

Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL ASA-Tochter enttäuscht mit Umsatzrückgang und höherem Verlust

Die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA hat am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorgelegt.

Für Cavendish Hydrogen endete das jüngste Jahresviertel einmal mehr mit Verlusten. So belief sich das EPS der NEL-Tochter im Berichtszeitraum auf -0,17 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie erlitten hatte. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,15 Euro erwartet.

Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das dritte Quartal 2025 auf 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 5,7 Millionen Euro umgesetzt, Experten hatten im Vorfeld einen leichten Umsatzanstieg auf 6,0 Millionen Euro prognostiziert.

Anleger warten nun gespannt auf die Reaktion der Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo.

Redaktion finanzen.at

NEL ASA-Aktie leichter: Wasserstoffkonzern steckt weiter in der Verlustzone fest

Bildquelle: NEL ASA

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
