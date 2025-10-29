NEL ASA Aktie
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
29.10.2025 17:58:01
NEL ASA-Aktie leichter: Wasserstoffkonzern steckt weiter in der Verlustzone fest
Im dritten Quartal 2025 erzielte NEL ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,05 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,07 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,07 NOK gemeldet hatte.
Der Quartalsumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 303,373 Millionen NOK, nach 366 Millionen NOK im dritten Quartal 2024. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 234 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen.
In Oslo konnte sich die NEL-Aktie nicht recht für eine Richtung entscheiden - nach anfänglichen Gewinnen wechselte sie mehrmals das Vorzeichen und ging letztlich 0,61 Prozent schwächer bei 2,30 NOK in den Feierabend.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|NEL ASA
|0,19
|-0,26%
