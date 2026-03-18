Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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18.03.2026 18:39:20
Celsius Pulls Back As Market-Wide Selloff Overshadows Recent Wins
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
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05.11.25
|Ausblick: Celsius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
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