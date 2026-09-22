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22.09.2026 17:55:28

Chancellor Merz seeks CDU support amid far-right AfD surge

Following the CDU's crushing defeat in the Saxony-Anhalt state election, many are expressing doubts about the party's leader, Chancellor Friedrich Merz. But the CDU doesn't appear to have a viable alternative.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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