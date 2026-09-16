SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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16.09.2026 18:51:26
Chancellor Merz seeks CDU support as AfD encroaches
Following the CDU's crushing defeat in the Saxony-Anhalt state election, many are expressing doubts about the party's leader, Chancellor Friedrich Merz. But the CDU doesn't appear to have a viable alternative.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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