Chew a Aktie

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WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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10.06.2026 13:13:13

Chewy, Inc. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - Chewy, Inc. (CHWY) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $94.8 million, or $0.23 per share. This compares with $62.4 million, or $0.15 per share, last year.

Excluding items, Chewy, Inc. reported adjusted earnings of $179.9 million or $0.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $3.357 billion from $3.116 billion last year.

Chewy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $94.8 Mln. vs. $62.4 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.15 last year. -Revenue: $3.357 Bln vs. $3.116 Bln last year.

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