Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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09.09.2026 13:11:32
Chewy, Inc. Reports Increase In Q2 Income
(RTTNews) - Chewy, Inc. (CHWY) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $80.5 million, or $0.20 per share. This compares with $62.0 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Chewy, Inc. reported adjusted earnings of $148.8 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $3.330 billion from $3.104 billion last year.
Chewy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $80.5 Mln. vs. $62.0 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.14 last year. -Revenue: $3.330 Bln vs. $3.104 Bln last year.
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|Chewy Inc Registered Shs -A-
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