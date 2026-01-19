Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
19.01.2026 03:03:46
China’s GDP grows 5 per cent in 2025
Booming exports offset weaker growth in the domestic economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!