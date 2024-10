China-Schwäche beschert Mercedes-Benz Gewinneinbruch

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat im dritten Quartal wegen der Schwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt einen Gewinneinbruch erlitten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 2,52 Milliarden Euro ab, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte. Die Stuttgarter erzielten im Pkw-Geschäft nur noch eine um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge von 4,7 Prozent, ein Jahr zuvor waren es noch 12,4 Prozent gewesen. Mercedes-Chef Ola Källenius hatte bereits im September die Gewinnprognosen des Konzerns deutlich gesenkt, weil vor allem die teuren Modelle mit dem Stern in China nicht so gut laufen wie gedacht. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 6,7 Prozent auf 34,5 Milliarden Euro zurück. Der Konzerngewinn fiel um über die Hälfte auf 1,72 Milliarden Euro./men/stk