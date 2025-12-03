Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 14:43:30

Citigroup To Redeem $1.5 Bln Of Series W Preferred Stock

(RTTNews) - Citigroup Inc. (C), the banking and financial services major, Wednesday announced that it is completely redeeming its Series W Depositary Shares worth $1.5 billion on December 10.

The cash redemption price of each depository share will be equal to $1000 and will be paid to holders of record as on November 26. They will also receive the previously declared regular quarterly dividend of $10 per depositary share on the redemption date.

The Series W represents interests in its 4 percent Fixed Rate Reset Noncumulative Preferred Stock.

In pre-market activity, Citi shares were trading at $103.51, up 0.31% on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Citigroup Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Citigroup Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Citigroup Inc. 91,53 0,43% Citigroup Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen