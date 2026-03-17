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17.03.2026 08:15:00
Clariant advances formulation stability and biological compatibility for improved agriculture at CAC 2026
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, is presenting its innovative agricultural solutions at the China International Agrochemical & Crop Protection Exhibition (CAC 2026), taking place from March 17-19, 2026 at Hall 7.2, 72F09, National Exhibition and Convention Center Shanghai. Under the slogan "Greater chemistry, better harvests," Clariant showcases advanced formulation technologies, including two new product launches designed to help customers overcome critical challenges in modern agriculture.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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