Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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14.09.2026 15:13:01
Clear Secure Chief Accounting Officer Sells 6,059 Shares
Dennis W. Liu, Chief Accounting Officer of Clear Secure, Inc. (NYSE:YOU), disposed of 6,059 shares of Class A Common Stock between September 1, 2026, and September 3, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($43.49); post-transaction value based on September 3, 2026 market close ($44.59).
Clear Secure is a leading identity-verification platform serving the U.S. market with approximately 3,301 employees and a market capitalization of $4.4 billion.
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