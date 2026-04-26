Harvest Aktie
WKN DE: A0LEP1 / ISIN: FR0010207795
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26.04.2026 14:31:19
Climate change impacts India's harvest festivals
As people across India celebrate traditional agrarian spring festivals, climate change has become an unwanted guest at the table. How are communities rising to the pressure on harvests, water, and rural life?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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