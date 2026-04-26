Harvest Aktie

Harvest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEP1 / ISIN: FR0010207795

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26.04.2026 14:31:19

Climate change impacts India's harvest festivals

As people across India celebrate traditional agrarian spring festivals, climate change has become an unwanted guest at the table. How are communities rising to the pressure on harvests, water, and rural life?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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