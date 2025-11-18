Cloudflare Aktie

Cloudflare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071

Grossstörung 18.11.2025 19:50:00

Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites

Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites

Die Techfirma Cloudflare sorgt aktuell für die Ausfälle von verschiedenen Internetdiensten rund um den Globus. Anleger reagieren irritiert.

• Cloudflare-Aktie verliert aufgrund einer weltweiten Dienststörung
• Störung betrifft viele große Plattformen
• Ursache laut Cloudflare: interne Dienstleistungsverschlechterung

1,6 Prozent verliert die Cloudflare-Aktie im NYSE-Handel und zeigt sich bei 199,00 US-Dollar. Anleger reagieren mit teils deutlichen Verkäufen auf eine technische Störung.

Zahlreiche Dienste betroffen

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps heute für längere Zeit unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Nachmittag unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, und der Konkurrenzdienst Perplexity konnten keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichen konnten. Zusätzlich traf der Fehler auch große Konsumenten-Webseiten wie ikea.com.

Bedeutung für das Internet

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im Internet: Rund ein Fünftel aller Websites weltweit nutzt Dienste des Unternehmens. Ein Ausfall bei einem so zentralen Anbieter kann Dominoeffekte auslösen und viele Dienste gleichzeitig lahmlegen. Neben sozialen Netzwerken wie "X" und KI-Diensten wie ChatGPT waren auch Finanzportale und andere Online-Anwendungen betroffen.

"Cloudflare ist sich eines Problems bewusst"

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: "Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit". Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben.

Um 13.21 Uhr hieß es dann: "Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen." Zwei Stunden später meldete Cloudflare dann, dass der Fehler beseitigt sei. Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa (AFX)

Flughafen Wien-Aktie legt zu: Gewinn gesteigert - Kostensenkungen geplant

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

