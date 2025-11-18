MDAX

28 709,69
-377,24
-1,30 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
Indexaufstieg möglich 18.11.2025 10:44:00

MDAX in Reichweite: Was den möglichen Aufstieg der TKMS-Aktie antreibt

MDAX in Reichweite: Was den möglichen Aufstieg der TKMS-Aktie antreibt

TKMS ist noch ein Neuling an der Börse. Dennoch könnte die Aktie schon bald in einen der wichtigsten deutschen Indizes aufsteigen.

• TKMS-Aktie erst kürzlich mit Turbo-IPO
• Analysten sehen Chance auf MDAX-Aufstieg bereits im Dezember
• MDAX-Aufstieg würde die Bedeutung des Rüstungssektors stärken

Der Marineschiffbauer thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat mit seinem Börsengang am 20. Oktober 2025 für Furore gesorgt. Die Aktie startete bei 60 Euro und legte im Tagesverlauf spektakulär zu - zwischenzeitlich wurden sogar Kurse von bis zu 107 Euro erreicht, bevor der Handel bei rund 81,10 Euro schloss. Beobachter sehen in diesem Momentum nicht nur einen gelungenen IPO, sondern ein klares Signal für die Bedeutung der Rüstungsbranche in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.

Aufstieg in den MDAX voraus?

Angesichts der Tatsache, dass Rüstungstitel mit Blick auf Aufrüstungsbemühungen weltweit ohnehin im Anlegerfokus stehen, dürften Anleger auch die Aktie von TKMS weiter mit Argusaugen beobachten. Zwar sieht die jüngste Kursentwicklung wenig erfreulich aus - der Anteilsschein hat nach einem starken Börsenstart ebenso stark wieder nachgelassen, bleibt aber weiter deutlich oberhalb des Startpreises - das könnte sich jedoch schon bald ändern. Dann nämlich, wenn eine mögliche Indexaufnahme für Rückenwind bei der Aktie sorgt.

Wie die FAZ berichtet, rechnet Achim Matzke, Geschäftsführer von Matzke Research damit, dass die TKMS-Aktie schon im Dezember in den Index der mittelgroßen Werte aufsteigen könnte. Dann wäre der U-Boot-Spezialist gemeinsam mit dem thyssenkrupp-Konzern in dem wichtigen Börsenindex vertreten. Anleger kennen dieses Phänomen am deutschen Aktienmarkt bereits, so befinden sich etwa Siemens und die beiden Beteiligungen Siemens Healthineers und Siemens Energy gleichermaßen im DAX, auch Fresenius und Fresenius Medical Care gehören dem gleichen Index an.

Rüstungspower wird stärker

Doch im MDAX würde TKMS nicht nur auf die Konzernmutter TKMS treffen, sondern bekäme auch noch zwei Branchenvertreter zur Seite gestellt. Der Motorenbauer RENK gehört ebenso wie der Rüstungszulieferer HENSOLDT dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte an.

Ein möglicher Aufstieg von TKMS würde das Gewicht des Rüstungssektors im MDAX verstärken und unterstreichen, wie sehr Investoren derzeit auf sicherheitspolitisch relevante Industrieunternehmen setzen. Die starke Kursentwicklung der Branchenvertreter zeigt, dass das Vertrauen in Zukunftsperspektiven der Verteidigungsbranche groß ist.

Am Aktienmarkt machen sich die Gedankenspiele am Dienstag noch nicht positiv bemerkbar: Die TKMS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent auf 66,25 Euro, während die anderen Rüstungsvertreter - allen voran Branchenprimus Rheinmetall - mit eigenen Nachrichten in den Anlegerfokus rücken.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie höher: Auftrieb durch Margen- und Umsatzziele - aber nicht bei RENK und HENSOLDT
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 689,09 -1,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:35 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien geben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen