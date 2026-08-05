Commercial Metals Aktie
WKN: 855786 / ISIN: US2017231034
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05.08.2026 13:23:29
CMC Increases Share Repurchase Program By $600 Mln
(RTTNews) - Commercial Metals Co. (CMC) on Wednesday said its board authorized a $600 million increase to the company's existing share repurchase program, bringing the program's total remaining repurchase capacity to approximately $717 million.
Since the program was authorized in October 2021, the company has repurchased about $733 million of shares.
"This share repurchase authorization reflects our confidence in the strength of our business, our long-term growth strategy, and our ability to continue generating strong cash flow", said Peter R. Matt, President and Chief Executive Officer.
CMC shares were up about 1% in pre-market trading after closing at $72.63 on Tuesday.
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