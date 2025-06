Coinbase-Aktie legt zu: Starker Kryptomarkt zieht Kryptobörse mit nach oben

Coinbase profitierte in den letzten Wochen von einer Reihe guter Nachrichten. Zuletzt verhalf die Erholung am Kryptomarkt der Kryptobörse zu einem zweistelligen Kurssprung.

• Coinbase-Aktie im Aufwärtstrend• Zuletzt erneut zweistelliger Kurssprung• Waffenruhe im Nahen Osten macht Anleger risikofreudiger

Für die Coinbase-Aktie lief es zuletzt sehr gut, so konnten sich Anleger im vergangenen 1-Monats-Zeitraum über ein Kursplus von mehr als 29 Prozent freuen. Allein am Dienstag sprang der NASDAQ-Wert um 12,10 Prozent auf 344,82 Dollar hoch. Dass es nun am Mittwoch zeitweise nur noch um 1,42 Prozent auf 349,72 Dollar langsamer aufwärts geht, tut der allgemein guten Stimmung keinen Abbruch. Denn für den Aufwärtstrend der letzten Wochen ist ein ganzes Bündel guter Nachrichten verantwortlich.

Aufnahme in den S&P 500

Mitte Mai wurde Coinbase in den prestigeträchtigen S&P 500-Index aufgenommen. "Coinbase ist gerade das erste und einzige Kryptounternehmen geworden, das dem S&P 500 beitritt. Dieser Meilenstein repräsentiert, was die wahren Gläubigen - von Einzelhandelsinvestoren über institutionelle Investoren bis hin zu unseren Mitarbeitern und Partnern - schon immer wussten. Krypto ist gekommen, um zu bleiben", kommentierte Coinbase-CEO Brian Armstrong diesen Meilenstein auf X.

US-Senat hat GENIUS Act verabschiedet

Vor rund einer Woche profitierten die Coinbase-Aktien außerdem von der Nachricht, dass der US-Senat den sogenannten GENIUS Act ("Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act") verabschiedet hat, der damit die erste Hürde im US-Kongress genommen hat. Ziel des Gesetzes ist es, einen klaren Regulierungsrahmen für Stablecoins zu schaffen - digitale Währungen, die in der Regel an den US-Dollar gekoppelt sind und dadurch nur geringen Wertschwankungen unterliegen.

Waffenruhe im Nahen Osten

Der gestrige Kurssprung der Coinbase-Papiere ist derweil auf die Entspannung in Nahost zurückzuführen. US-Präsident Donald Trump hatte eine Waffenruhe angekündigt, Israel und der Iran bestätigten sie. Danach warfen sich zwar beide Seiten den Bruch der Vereinbarung vor, doch laut Trump ist die Vereinbarung weiterhin in Kraft. Dies stärkte die Risikofreude der Anleger, wovon Kryptowährungen und in der Folge auch die Kryptobörse Coinbase profitierte. Der Bitcoin beispielsweise konnte wieder über die Marke von 105.000 Dollar klettern.

