Coinbase: Gewinn und Umsatz entwickeln sich stark - Coinbase-Aktie fällt dennoch

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen veröffentlicht. So lief es im abgelaufenen Quartal.

Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,14 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,68 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,99 US-Dollar je Aktie gelegen - damit übertraf Coinbase die Expertenschätzungen für das EPS deutlich.

Auch der Umsatz zog angesichts der Kryptorally rund um Bitcoin & Co. im vierten Quartal kräftig an und verbesserte sich von 953,8 Millionen Dollar auf 2,27 Milliarden Dollar. Das war ebenfalls deutlich mehr als am Markt erwartet, der Marktkonsens war von Erlösen von 1,80 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Im Gesamtjahr 2024 verdiente Coinbase 9,48 US-Dollar je Aktie nach 0,400 US-Dollar im Vorjahr und Analystenerwartungen von 6,80 US-Dollar. Die Erlöse lagen mit 6,29 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (3,11 Milliarden US-Dollar) und über den Analystenschätzungen (6,02 Milliarden US-Dollar).

Die Coinbase-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 6,64 Prozent tiefer bei 278,32 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at