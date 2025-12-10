Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|
10.12.2025 22:35:00
Colgate Declares Regular Quarterly Dividend
NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Dec. 10, 2025-- The Board of Directors of Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) today declared a quarterly cash dividend of $0.52 per common share, payable on February 13, 2026 , to shareholders of record on January 21, 2026 .Weiter zum vollständigen Artikel bei Colgate-Palmolive Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!