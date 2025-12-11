Colgate-Palmolive Aktie

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
11.12.2025 11:20:00

Colgate-Palmolive Stock Should Do Better in 2026, but That's Not Saying Much

Perspective is essential when investing. For example, market participants who are scoping out consumer packaged goods stocks as potential rebound opportunities for 2026 may be on to something, because that group of stocks has been battered and bruised this year.Perspective kicks in when one realizes that even if consumer staples stocks rally next year, their returns are unlikely to look like those that investors have grown accustomed to from the "Magnificent Seven" and equities of that ilk.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 39 020,00 1,46%
Colgate-Palmolive Co. 66,01 -1,12%

