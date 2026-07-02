KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.07.2026 14:33:00
Collabora Office 26.04: Desktop-Suite mit selbst gewählter KI
Die neue Version von Collabora Office rückt näher an Windows, macOS und Linux. Dazu kommt ein optionaler KI-Assistent, bei dem Nutzer das LLM selbst wählen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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