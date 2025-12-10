WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 21:07:20

Cologne authorities find World War II bomb in park

Authorities unearthed an unexploded Second World War bomb in Klettenberg Park in Cologne and had to dispose of it immediately. Roughly 8,400 people were told to evacuate an area within a 500-meter radius of the site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shsmehr Nachrichten