Colowide präsentierte Quartalsergebnisse

Colowide präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 7,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Colowide einen Gewinn von -7,410 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74,19 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at