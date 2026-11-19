Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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19.11.2026 05:49:39
Computerspiel GTA 6 wird verfügbar
BERLIN (dpa-AFX) - Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende: Um Mitternacht Ortszeit am Donnerstag ist "Grand Theft Auto VI" verfügbar. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um gleich loslegen zu können, wenn es so weit ist. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. Von GTA 6 wird erwartet, dass es die größte Entertainment-Veröffentlichung werden kann. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar./so/DP/jha
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