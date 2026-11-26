Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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26.11.2026 12:59:32
Nintendo and Sony ready for a two-level battle with AI
Idea that the processing power behind games will one day reside in the cloud is something the industry must plan forWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Nintendo Co. Ltd.
|51,81
|-0,37%
|Sony Corp.
|25,23
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