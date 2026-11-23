Conmed Aktie
WKN: 886793 / ISIN: US2074101013
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23.11.2026 20:45:02
CONMED: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, CONMED (NYSE:CNMD) announced adjusted diluted earnings per share -- net income divided by common stock shares -- of $1.04, beating management's previous guidance. For long-term investors, the medical device manufacturer is concentrating capital on its proprietary surgical devices after exiting its lower-margin gastroenterology digestive health product business.
Management offers three key insights into where the business is heading.
AirSeal, the company's advanced insufflation platform that inflates the abdomen during surgery, is established in complex robotic procedures. Expanding the device into traditional laparoscopic surgery creates a massive growth runway because current market adoption remains in single digits.
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