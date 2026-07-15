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15.07.2026 06:31:29
Connect: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Connect hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -2,17 JPY. Ein Jahr zuvor waren -2,860 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 501,5 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 484,9 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.at
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